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Commerzbank сократил квартальную чистую прибыль на 5%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, снизил чистую прибыль из-за сокращения чистого процентного дохода.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила 538 млн евро против 565 млн евро годом ранее.

Чистый процентный доход уменьшился на 2,4%, до 2,08 млрд евро. Чистый комиссионный доход повысился на 4,%%, до 879 млн евро.

Выручка увеличилась на 1,5%, до 2,67 млрд евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец июня составлял 14,8% против 14,4% годом ранее.

Commerzbank отметил, что за первое полугодие его чистая прибыль составила рекордные за 15 лет 1,3 млрд евро.

Банк подтвердил прогноз, согласно которому чистая прибыль в 2024 году превысит прошлогодний показатель, составивший 1,4 млрд евро. Кроме того, банк рассчитывает получить чистый процентный доход в размере около 8,1 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Commerzbank увеличилась на 16%, до 15,61 млрд евро, тогда как индекс DAX прибавил 4,5%.

Commerzbank Германия
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