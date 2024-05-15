РФПИ и партнер из КНР вложат 7 млрд рублей в строительство терминала по перевалке СУГ в РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций вместе с китайским партнером вложат около 7 млрд рублей в строительство морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ в преддверии визита в Китай президента Владимира Путина намерен объявить о ряде совместных с китайскими партнерами проектов, среди них - инвестиции в терминал по перевалке СУГ.

"Первый проект - это строительство первого российского морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов на Дальнем Востоке. Стоимость этого проекта - около 30 млрд рублей, из которых РФПИ и китайский партнер вложат около 7 млрд рублей", - сказал глава фонда.

"Проект подчеркивает не только важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, но и важность взаимодействия Китая и России в энергетической сфере", - отметил он.

Пресс-служба РФПИ сообщила, что партнером фонда по инвестициям в этом проекте станет китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group). Морской терминал будет построен в порту Советская Гавань Хабаровского края, проект реализует ООО "Компания Ремсталь".

На первоначальном этапе общая мощность проекта прогнозируется на уровне 1 млн т в год. Целевые рынки экспорта - Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Оснащение терминала предусматривается с учетом возможности круглогодичного экспорта.

Терминал будет принимать СУГ (пропан, бутан и их смеси), доставленные по железной дороге, а затем хранить и осуществлять перегрузку на суда-газовозы. Предполагается, что с учетом перевалки других видов грузов, помимо СУГ, мощность терминала может увеличиться до 10 млн тонн ежегодно.

Глава РФПИ отметил, что азиатские рынки, прежде всего, китайский, наращивают потребление энергоресурсов и являются наиболее перспективными и емкими для дальнейшего расширения поставок российского сырья.