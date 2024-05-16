РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций и китайские медиа-компании планируют создать совместный фонд кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран, сообщил через пресс-службу РФПИ его гендиректор Кирилл Дмитриев.

"Китай является мировым лидером по количеству кинотеатров, китайское кино становится более популярным не только внутри страны, но и в мире, что создает значимый потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, включая Россию. В этой связи РФПИ и китайские партнеры рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран", - сказал он.

В сентябре 2024 года РФПИ запланировал проведение фестиваля российского кино в Китае, который представит китайской публике современные российские кинокартины. Затем ответный фестиваль китайского кино состоится в России.

Как отметили в пресс-службе, РФПИ создает новые партнерства с медиа-компаниями в Китае в рамках стратегии по поддержке продвижения российской кинопродукции на рынке КНР, а также выхода китайских фильмов в российский прокат. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях государственного визита президента Владимира Путина в Китай.

"РФПИ намерен развивать партнерство с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего, российский", - добавили в сообщении.