Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин

РФПИ и китайские компании создадут фонд для взаимного продвижения кинокартин
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций и китайские медиа-компании планируют создать совместный фонд кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран, сообщил через пресс-службу РФПИ его гендиректор Кирилл Дмитриев.

"Китай является мировым лидером по количеству кинотеатров, китайское кино становится более популярным не только внутри страны, но и в мире, что создает значимый потенциал для экспорта и контрактов на прокат в других странах, включая Россию. В этой связи РФПИ и китайские партнеры рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынки обеих стран", - сказал он.

В сентябре 2024 года РФПИ запланировал проведение фестиваля российского кино в Китае, который представит китайской публике современные российские кинокартины. Затем ответный фестиваль китайского кино состоится в России.

Как отметили в пресс-службе, РФПИ создает новые партнерства с медиа-компаниями в Китае в рамках стратегии по поддержке продвижения российской кинопродукции на рынке КНР, а также выхода китайских фильмов в российский прокат. Соответствующие договоренности были достигнуты на полях государственного визита президента Владимира Путина в Китай.

"РФПИ намерен развивать партнерство с производителями кинофильмов и телесериалов для внутреннего рынка Китая, продукция которых обладает потенциалом выхода на зарубежные рынки, прежде всего, российский", - добавили в сообщении.

Кирилл Дмитриев Китай РФПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры РФ опровергло сообщения об отказе в прокатном удостоверении фильму "Во сне ты горько плакал"

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

На бесплатный концерт Мадонны в Рио-де-Жанейро собрались 1,6 млн человек

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Кевин Спейси отверг новые обвинения в домогательствах

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Мерил Стрип получит почетную "Золотую пальмовую ветвь" Канн

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Депардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствах

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Машков заявил, что для "Золотой маски" в Москве нужна собственная площадка

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

Первые награды ММКФ забрали фильмы из Ирана и Германии

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

АСТ считает, что книга о Пазолини с закрашенным текстом может стать артефактом эпохи

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

В Париже у мельницы кабаре Moulin Rouge отвалились крылья

Минкультуры не будет запрещать прокат картин из-за одного эмигрировавшего участника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });