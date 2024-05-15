ЦБ думает о введении минимального порога free float для допуска акций к торгам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free float для допуска акций к организованным торгам, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, какая низкая доля акций в свободном обращении, незначительный free float. Даже у тех компаний, которые выходят на рынок, free float небольшой. Понятно, что он может быть небольшим у компаний, которые делают первые шаги, но он остается таким и у тех, кто давно на рынке. Если при этом незначительна капитализация, при незначительном free float очень легко двигать рынок", - сказала она, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

"Мы это видим, и мы, кстати, думаем над тем, что для доступа к организованным торгам, может быть, целесообразно установить минимальный порог free float", - сказала председатель. ЦБ

Набиуллина также отметила, что есть большой спрос к IPO со стороны розничных инвесторов и возникают вопросы аллокации. "Очень много вопросов возникает и к нам, в том числе, и к эмитентам по поводу аллокации, когда розничный инвестор не получает то количество акций, на которое он рассчитывал", - сказала она.

В связи с этим Банк России намерен в ближайшее время выпустить рекомендации, чтобы эмитенты еще до сбора заявок публиковали принцип аллокации и по итогам фактическую аллокацию, сообщила Набиуллина. Также, по ее словам, ЦБ планирует выпустить рекомендацию, чтобы брокеры предупреждали своих клиентов о том, что их поручения могут быть не выполнены или выполнены не в полном объеме. "Чтобы здесь была предсказуемость", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, ЦБ хочет выпустить рекомендацию, чтобы "эмитенты раскрывали информацию об акционерах, которые уже владеют пакетом акций, акционеров, которые берут на себя обязательство какое-то время не продавать, так называемый lock up". "Это позволит, на наш взгляд, стабилизировать цены после публичных размещений", - отметила она.

В целом, по словам председателя, ЦБ видит потенциал в росте IPO. "В прошлом году было восемь IPO, в этом году уже четыре, в планах семнадцать. Понятно, что есть рост интереса к IPO, удачные размещения, но конечно, эти пока очень скромные, нам нужно думать, чтобы было привлекательным, было как можно больше", - сказала Набиуллина.