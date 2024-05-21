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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Директор департамента "Мосбиржи" предложила не спешить с решением проблемы аллокации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с аллокацией на российском рынке IPO требует осмысления, впадать в крайности не стоит, считает директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. Она сказала это на конференции "Ведомостей" "Рост ВВП и/или низкая инфляция?"

"Проблема с аллокациями. Мое личное мнение - у нас на рынке свобода договора. Эмитент сам определяет, каких инвесторов он хочет видеть у себя в компании. К вопросу о том, какие условия должны применяться к аллокациям, надо подходить аккуратно. Мы за прозрачность, но не в ущерб свободе договора", - заявила Логинова.

Проблема аллокации стоит остро, поскольку рынок с ней раньше не сталкивался, отметила она.

"Нам надо с ней пожить какое-то время, понять, порефлексировать. Мы сейчас проходим период рефлексии на этот счет", - добавила глава департамента биржи.

При этом, по ее мнению, низкая аллокация вряд ли приведет к отказу инвесторов от участия в IPO. "Инвестор может получить разочарование от аллокации, но я не думаю, что это разочарование будет настолько сильным, что заставит его в целом покинуть рынок", - считает Логинова.

"Для нас это новое явление - переподписка, низкие аллокации. Надо с этим пожить. Нам не надо уходить в крайности", - заключила глава департамента биржи.

Московская биржа Наталья Логинова
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