ЦБ видит опасность недораскрытия информации "под прикрытием" санкционных рисков

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Эмитенты могут пользоваться санкционными рисками как поводом для закрытия важной для инвесторов корпоративной информации, которая на самом деле таких рисков не несет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024".

При этом она подчеркнула, что опасность санкционных ограничений реально существует, в связи с чем вернуться к полномасштабному раскрытию информации пока не удастся, и нужно искать баланс между требованиями к эмитентам и уходом от внешних рисков для них.

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