Мишустин поручил изучить предложения сенаторов о раскрытии корпоративной информации

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Банку России и Минэкономразвития рассмотреть предложения Совета Федерации о возможности изменения объема информации, которую компании вправе не раскрывать в своей отчетности.

Об этом поручении сообщает сайт правительства.

"Согласованная позиция должна быть представлена в правительство к 1 октября 2024 года", - говорится в поручении.

Что именно предлагали сенаторы, в поручении не приводится.

Сейчас компании при раскрытии или закрытии сведений о результатах своей деятельности руководствуются постановлением правительства № 1102 от 4 июля 2023 года. Этот документ обязал эмитентов ценных бумаг после почти полтора года действовавшего для них права на закрытие информации вернуться к публикации балансов и отчетов о финансовых результатах, но оставил возможность не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за сохраняющихся санкционных угроз.

Ранее представители Минфина и ЦБ неоднократно говорили о необходимости раскрытия финансовой отчетности эмитентами. Они подчеркивали, что доступность этих данных - ключевое условие эффективного функционирования финансового рынка.