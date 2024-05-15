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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Структуры Свиблова вложат 6,4 млрд рублей в Ермаковское месторождение бериллия

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компания "Ермаковское" Владислава Свиблова, владеющая лицензией на одноименное месторождение бериллия и фтора в Бурятии, может стать резидентом ТОР. Проект постановления правительства о расширении границ ТОР "Бурятия" под проект "Ермаковского" опубликован на regulation.gov.ru.

В пояснительной записке говорится, что проект направлен на возобновление выпуска бериллиевой продукции на месторождении Ермаковское. Планируемый срок реализации проекта - с 2024 по 2034 годы. Общий предполагаемый объем капвложений в период деятельности инвестора - 6,4 млрд рублей без НДС.

На момент лицензирования, в 2005 году, запасы Ермаковского месторождения оценивались в 1,4 млн тонн руды с содержанием 0,8% бериллия и 19% флюорита. Ермаковское, как и Озерное полиметаллическое месторождение - ныне флагманский проект Свиблова в Бурятии, много лет принадлежало ГК "Метрополь" Михаила Слипенчука.

Бурятия Ермаковское Михаил Слипенчук ГК "Метрополь" Владислав Свиблов
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