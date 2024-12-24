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Структура Свиблова купила Умлеканский рудный узел в Амурской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Структура Владислава Свиблова МК "Хорвик" приобрела Умлеканский рудный узел в Амурской области.

Как свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, МК "Хорвик" купила компанию ГПК "Сахтахан", которой принадлежит лицензия на добычу молибдена, меди, золота и сопутствующих компонентов в рамках Умлеканского узла, а также геологоразведочные лицензии на участки Сугджар-3, Хантачи; Джиктангра, Дулисмар; Сивакан (бассейн среднего течения).

Лицензия на Умлеканский рудный узел была получена прежними собственниками еще в 2007 году. В 2010-х сообщалось о возможности участия в проекте американской компании Gold Standard Mining Corp.

У холдинга Свиблова "Хайлэнд Голд" нет действующих предприятий в Амурской области, но есть никелево-полиметаллический проект Кун-Манье. В "Хайлэнд Голд" уточнили, что говорить о синергии Умлеканского проекта с другими активами группы пока преждевременно. "Решение о развитии проекта будет принято по итогам геологоразведочных работ", - отметили в компании.

Группа "Хайлэнд Голд" Свиблова - один из крупнейших российских золотодобытчиков c предприятиями в Хабаровском крае, Забайкалье, на Чукотке и Камчатке.

ГПК "Сахтахан" Амурская область МК "Хорвик" Умлеканский рудный узел Владислав Свиблов
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