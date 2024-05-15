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"АвтоВАЗ" начал серийный выпуск Lada Largus с ДВС на заводе в Ижевске

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Серийное производство автомобилей Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые ранее выпускались в Тольятти, стартовало в среду на ижевском заводе "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Ижевск"), передал корреспондент "Интерфакса".

Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон.

"Запуск сборки Lada Largus в Ижевске – это одно из главных событий года для нашего бренда и для "АвтоВАЗа". Сегодня мы празднуем восстановление производства всего рентабельного модельного ряда Lada, которое прерывалось в связи с уходом иностранного партнера (Renault - ИФ)", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на церемонии старта производства модели, поблагодарив сотрудников предприятия.

Как заявляют в "АвтоВАЗе", перенос выпуска Lada Largus из Тольятти в Ижевск позволил группе оптимизировать производство автомобилей в целом и заложить основу для дальнейшего развития марки. Мощности производственной линии №1 (ранее - B0) основного завода в Тольятти, где выпускалась модель, будут использованы для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года.

Для переноса выпуска Lada Largus в Ижевск с сентября прошлого года по январь текущего было перемещено, смонтировано и запущено более 1,2 тыс. единиц оборудования. В прессовом производстве ижевской площадки освоено 13 штампованных деталей: в основном лицевые элементы – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций. В производстве сварки на автозаводе в Ижевске смонтировано 13 роботов, в производстве окраски освоено пять основных цветов: "ледниковый", "платина", "пантера", "борнео" и "кориандр". Также под Lada Largus была модернизирована линия сборки, где откалибровали стенды динамических испытаний.

До конца года в Ижевске, как сообщил журналистам Соколов, планируется выпустить до 50 тыс. Lada Largus, включая электромобиль e-Largus. Фактический объем выпуска будет зависеть от конъюнктуры авторынка. Старт продаж семейства Largus, как отмечают в "АвтоВАЗе", будет объявлен в ближайшие недели.

План производства "АвтоВАЗа" на 2024 год, ранее озвученный компанией, – 500 тыс. автомобилей. Продать в РФ в этом году компания рассчитывает 450 тыс. шт.

За 4 месяца 2024 года в РФ, как сообщалось, было реализовано 137,114 тыс. Lada (+49,2% к такому же периоду прошлого года).

АвтоВАЗ Lada Largus Ижевск
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