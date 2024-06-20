"АвтоВАЗ" вернул в продажу автомобиль Lada Largus

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" вернул в продажу на российском рынке автомобили Lada Largus, серийное производство которых после санкционной приостановки было перенесено из Тольятти в Ижевск и возобновилось в середине мая текущего года.

Как сообщила пресс-служба автоконцерна, автомобиль Lada Largus доступен для покупки во всей его дилерской сети в РФ, которая насчитывает 319 салонов. Машина будет представлена в четырех комплектациях: три пятиместных универсала и один коммерческий фургон. Семиместные универсалы, а также версию Cross, планируется запустить в производство позже, осенью текущего года.

Пятиместный универсал Lada Largus предлагается в комплектации Classic, которая оснащается восьмиклапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочную систему торможения (АБС), кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением. В аналогичной комплектации автомобиль может оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с.

"Lada Largus - один из тех автомобилей, которые востребованы рынком благодаря своей хорошей репутации. Высокое качество, надежность, вместимость и грузоподъемность, удобство эксплуатации и стопроцентная адаптация к российским условиям - комплекс характеристик Lada Largus, которые делают его предложением вне конкуренции. С 2012 года по 2022 год было выпущено более 500 тысяч этих автомобилей", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина, который также отметил, что Largus в течение семи лет был самым продаваемым универсалом на авторынке РФ.

Костромин в конце мая говорил "Интерфаксу", что в 2024 году "АвтоВАЗ" считает реалистичным сценарием реализацию 40 тыс. Lada Largus. По его словам, при ритмичном графике производства на ижевском автозаводе в текущем году в 2025 году там может быть выпущено 90 тыс. машин этой модели. "У коллег с производства, у всех моих закупщиков и так далее очень жесткий график по разгону конвейера на максимальную мощность, чтобы выйти сразу на следующий год на ту цифру, которую я сказал. Получится у них в этом году разогнаться - будет и цифра", - говорил топ-менеджер "АвтоВАЗа".

Общий план производства "АвтоВАЗа" на этот год ранее был заявлен на уровне 500 тыс. шт., продать на российском рынке компания в начале года намеревалась порядка 450 тыс. машин. Глава концерна Максим Соколов в начале июня сообщил, что фактический выпуск автомобилей на мощностях "АвтоВАЗа", как теперь ожидается, будет выше в пределах 10%.

"Мы рассчитываем, что в этом году мы выпустим чуть больше 500 тыс. автомобилей. Даже немного повышаем свой прогноз - в пределах 5-10-процентной погрешности. По плану 2024 года по отношению к 2023 году мы должны увеличить объемы производства ровно на треть. И мы видим, что с запуском серийного производства Lada Largus на конвейере в Ижевске мы этого сможем достигнуть", - говорил Соколов журналистам на ПМЭФ-2024.