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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Минфин не видит новых больших задач по улучшению закупочного законодательства

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит значимых проблем, требующих дальнейшего совершенствования или корректировки закупочного законодательства, заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе форума-выставки "Госзаказ 2024".

"Поставленные (в 2019 году) задачи решены – сейчас их надо просто завершить, - сказал Лавров. - Сейчас проблематика сводится к решению небольших административных вопросов. Больших сдвигов, новаций не видим".

К требующим завершения задачам Лавров отнес завершение оптимизации норм, регулирующих вопросы импортозамещения в законах "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

"Завершаем подготовку (ко второму чтению в Госдуме РФ - ИФ) законопроекта по импортозамещению, - отметил Лавров. - Ко второму чтению группой сенаторов подготовлены 28 поправок, которые не имеют отношения к импортозамещению, но решают различные административные вопросы в части заключения офсетных контрактов, прав заказчика не заключать его при выявлении недостоверной информации о поставщике и т.п.".

При этом Лавров подчеркнул, что в законопроект включена норма, по которой Минфин может получить право на официальную трактовку закупочного законодательства.

"Сейчас такого права у министерства нет и это порождает ряд проблем – письма Минфина не имеют юридической силы при рассмотрении споров, в том числе в судах, - пояснил Лавров. - Прежде, когда законы активно изменялись и те или иные вопросы можно было решить путем оперативного внесения поправок, такого права министерству и не требовалось. Сейчас, когда наметилась стабилизация закупочного законодательства, такое право стало необходимым".

Еще одной задачей, решение которой требуется завершить, Лавров назвал коррекцию норм КоАП РФ, связанных с нарушениями законодательства в области госзакупок.

"Из-за развития положений 44-ФЗ нормы КоАП устарели и сейчас часто возникает неопределенность, какие его положения необходимо применять в случае тех или иных нарушений, - сказал Лавров. - Подготовленные поправки в КоАП предусматривают введение в Кодекс новой главы, посвященной только 44-ФЗ и в которой каждому нарушению будет предписана своя мера ответственности.

Лавров рассказал также, что в настоящее время Минфин занимается проработкой концепции реформирования в области закупок малого объема (ЗМО). По его словам, пока документ находится на этапе подготовки и обсуждения. В то же время регуляторы, по утверждению Лаврова, пришли к единому мнению, что необходимо унифицировать процедуры, применяемые при проведении ЗМО, обеспечить их применение во всех электронных магазинах.

"В каком виде будет принята концепция – пока не определено, - подчеркнул Лавров. - Точно можно сказать, что повышение потолка ЗМО (до 600 тыс. рублей в бумажной форме и до 5 млн рублей в электронном виде) не планируется, а сами эти закупки должны быть полностью электронными".

При этом Лавров добавил, что электронные магазины субъектов РФ, которые используются для проведения ЗМО, предполагается сохранить. "Они должны развиваться и работать по единым правилам, должна быть взаимосвязанная сеть электронных магазинов", - добавил он.

Также Лавров рассказал, что еще одной задачей Минфина на ближайшее время является обеспечение доступности госзакупок в рамках ЕАЭС.

"К настоящему времени договорились на экспертном уровне о сокращении в два раза сроков при проведении госзакупок в электронной форме, - рассказал Лавров. - Ведется работа над признанием на уровне ЕАЭС закупок через электронные магазины как конкурентных (в настоящее время они считаются неконкурентными закупками)".

Минфин
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