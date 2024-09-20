Регионы получили право заключать офсетные контракты при закупках по капремонту жилья

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские регионы получили право заключать офсетные (специальные или со встречными инвестиционными обязательствами) контракты в рамках закупок по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Документ внес изменения в другое правительственно постановление - №615, которое регламентирует порядок привлечения подрядчиков при проведении капремонта многоквартирных домов. В частности, заказчики услуг по капремонту (региональные операторы) теперь могут при закупках товаров заключать контракты на поставку товаров, предусматривающие встречные инвестиционные обязательства.

При этом заключение такого офсетного контракта допускается только по решению высшего исполнительного органа власти региона. В соответствующем нормативном акте региональной администрации должен указываться конкретный товар, производство которого планирует освоить поставщик, срок действия спецконтракта (но не более 10 лет), минимальный объем инвестиций, который подрядчик обязан вложить в проект и т.п.

Эти и другие требования к порядку заключения офсетного контракта также включены в ПП-615.

По данным системы анализа закупок "Интерфакс-Маркер", в 2023 году заказчики заключили около 60 тысяч контрактов, связанных с выполнением работ по капремонту многоквартирных домов (по ПП-615). С января по сентябрь текущего года было заключено около 3 тысяч таких контрактов на общую сумму 69,3 млрд рублей.