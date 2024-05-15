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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Акрон в 2023 году почти прекратил поставки в Европу, перенаправил объемы в Азию и Америку

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году почти полностью прекратил поставки в Европу и Великобританию, говорится в проекте годового отчета компании.

"С учетом санкционных ограничений, введенных в 2022 году против Российской Федерации, деятельность торговой компании Acron Trading Switzerland AG была заморожена. Поставки в Европу практически прекращены. Цепочки поставок в другие страны были перестроены, и теперь поставки осуществляются либо через независимых трейдеров, либо напрямую конечным покупателям", - сообщается в документе. Почти полностью остановлены продажи и британским потребителям, уточняет "Акрон".

На европейский рынок ранее приходилось около 13% выручки "Акрона" (объем продаж в 2020 году – 0,9 млн тонн). Компания поставляла туда как удобрения (карбамид, аммиачную селитру, карбамидо-аммиачную смесь (КАС), NPK), так и сырье – аммиак и апатитовый концентрат (по контракту с бельгийской Prayon). Крупнейшими покупателями продукции "Акрона" в регионе были Нидерланды, Финляндия, Литва, Норвегия, Эстония и Великобритания.

Поставки в Европу для "Акрона" осложнились еще в 2019 году, когда Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на импорт КАС из России. "Акрон" пытался оспорить пошлины, но ЕС отказал в пересмотре этого решения.

Компания в результате прекратила поставки КАС в Европу, а в 2022 году, с введением Евросоюзом квот на ввоз калийсодержащих удобрений из России, сократила и продажи сложных удобрений. Доля европейского рынка в структуре выручки "Акрона" в 2022 году упала до 9%.

В 2023 году компания увеличила поставки продукции, которая ранее отгружалась в том числе в Европу, на альтернативные рынки. Так, выросли продажи КАС в Аргентину, США и Канаду, карбамида и аммиачной селитры - в Латинскую Америку, NPK-удобрений - в Индию и Китай, говорится в проекте годового отчета. Тем не менее, общий объем продаж "Акрона" снизился на 0,3 млн тонн - до 8,3 млн тонн.

На Латинскую Америку, основной экспортный рынок для "Акрона", в прошлом году пришлось 24% выручки компании (объем продаж - 1,9 млн тонн, +6% год к году). В частности, "Акрон" начал поставки в регион кальциевой селитры: на Латинскую Америку в 2023 году пришлось 28% от всего объема продаж этого продукта.

Азиатский рынок, без учета Китая, в 2023 году обеспечил 20% выручки группы (объем продаж составил 1,35 млн тонн, из них почти 1 млн тонн - в Индию). Индия в прошлом году стала крупнейшим экспортным направлением поставок NPK-удобрений "Акрона": на нее пришлось 32% от всех продаж. Доля Китая, традиционного рынка сбыта NPK, в выручке "Акрона" достигла 8%. В 2023 году "Акрон" обеспечил четверть всего импорта NPK в Китай, пишет компания в отчете.

Доля США и Канады в выручке "Акрона" за прошлый год составила 16% (объем поставок - 1,5 млн тонн). На этот регион пришлось 87% от общего объема продаж КАС, а также 35% продаж карбамида группы.

Поставки в Африку обеспечили 6% выручки "Акрона" за прошлый год. Основными покупателями продукции группы в регионе были Марокко, Кения и Гана. Африка - крупнейший регион сбыта кальциевой селитры для группы (42% от всего объема продаж).

Доля российского рынка в структуре выручки "Акрона" в 2023 году осталась на уровне предыдущего года - 22% (объем поставок - 2,35 млн тонн). Внутренний рынок стал крупнейшим для группы по сбыту аммиачной селитры и третьим - по NPK (49% и 17% от общего объема продаж соответственно). Свою долю в поставках NPK на внутренний рынок "Акрон" оценивает в 18%, аммиачной селитры - в 20%.

Ниже приводятся данные по продажам "Акрона" в разрезе рынков сбыта:

Рынок сбыта Объем продаж, 2023г. (тыс. тонн) Доля рынка в выручке, 2023 г. Доля рынка в выручке, 2022 г.
Латинская Америка 1 918 24 % 27 %
Россия 2 347 22 % 22 %
Азия (без Китая) 1 343 20 % 16 %
Китай 400 8 % 4 %
США и Канада 1 483 16 % 15 %
Европа н/д н/д 9 %
Африка 452 6 % 4 %
СНГ 198 2 % 2 %
Акрон
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