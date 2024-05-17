"Акрон" сократил подземную добычу на "Оленьем ручье" из-за дефицита горной техники

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" в 2023 году сократил подземную добычу фосфатного сырья на "Оленьем ручье" из-за вызванных санкциями сложностей с поставками машин и запчастей, сообщила компания в годовом отчете.

"Из-за вышеуказанных проблем с поставками машин и запчастей добыча руды в подземном руднике в 2023 году снизилась на 7% и составила 2,2 млн тонн. Содержание полезного вещества в руде увеличилось на 0,4 п. п. и достигло 10,8% P2O5 (оксид фосфора - ИФ). На данном этапе отработки рудника содержание P2O5 в руде пока еще остается на достаточно невысоком уровне", - говорится в документе.

Срок эксплуатации открытого карьера был продлен до 2030 года. По результатам проведенных в 2022-2023 годах геологоразведочных работ запасы руды карьера выросли на 18 млн тонн (они будут поставлены на баланс до 2026 года).

За счет временного восстановления добычи в открытом карьере общий объем добычи апатит-нефелиновой руды на "Оленьем ручье" в прошлом году вырос на 7% и составил 5,5 млн тонн. Среднее содержание P2O5 в руде из карьера составило 9,2%.

Производство апатитового концентрата на ГОК "Олений ручей" в 2023 году снизилось на 0,5%, до 1,16 млн тонн (из них 1 млн тонн пошел на переработку внутри группы). На объеме производства негативно отразились сложности с экспортными поставками (ранее основным рынком продаж апатитового концентрата для "Акрона" была Европа).

В 2024 году компания планирует восстановить производство апатитового концентрата до 1,3 млн тонн.

При этом сроки отработки запасов ГОКа смещаются вправо из-за "растущего геополитического давления", пишет "Акрон". "С учетом возможностей по добыче руды на открытом карьере и в подземном руднике планомерное увеличение выпуска апатитового концентрата до 1,5 млн тонн в год ожидается к 2027 году и до 2 млн тонн в год - в дальнейшем", - говорится в отчете.

"Акрон" запустил фосфатный ГОК "Олений Ручей" (Мурманская область) в 2012 году. Первая руда из подземного рудника была получена в 2017 году. За счет развития подземной добычи мощность "Оленьего Ручья" ранее планировалось увеличить до 2 млн тонн апатитового концентрата в год уже к 2025 году.