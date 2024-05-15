Росстандарт отзывает 23,4 тыс. "КАМАЗов" без устройств вызова экстренных служб

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Росстандарт объявил о добровольном отзыве более 23 тыс. автомобилей "КАМАЗ".

"Отзыву подлежат 23 432 автомобиля КАМАЗ 43080, 43118, 43253, 43255, 43265, 43501, 43502, 53500, 53504, 53605, 54901, 63501, 65115, 65116, 65117, 65200, 65201, 65220, 65221, 65222, 65225, 6540, 6560, 65801, 42261С, реализованных в период с 1 июля 2022 г. по 1 августа 2023 г.", - сказано в сообщении службы.

Причина отзыва - отсутствие устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС).

На всех транспортных средствах будет выполнено плановое дооснащение УВЭОС, работы будут бесплатными для владельцев, пообещали в Росстандарте.