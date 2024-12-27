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В России отозвали 19752 автомобиля Kaiyi

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский дистрибьютор китайского автомобильного бренда Kaiyi (ООО "Каи Рус") отзывает в России 19 752 автомобиля для установки модуля вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 Kaiyi X3 и 13 548 автомобилей Kaiyi E5, проданные в 2023-2024 годах.

Причиной отзыва стало отсутствие в автомобилях блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб. На машинах, подпадающих под кампанию, установят этот блок.

ООО "Каи Рус" проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, отзывается ли их автомобиль, с помощью сайта Росстандарта или сервиса Auto.ru. Работы в рамках отзывных кампаний бесплатны для автовладельцев.

Росстандарт Kaiyi Китай
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