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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

VEON в I квартале нарастил выручку на 6,6% - до $942 млн

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года телекоммуникационный холдинг VEON увеличил выручку на 6,6% - до $942 млн, говорится в его отчете.

В частности, сервисная выручка показала рост на 5,5% - до $903 млн.

Показатель EBITDA увеличился в отчетном периоде на 0,2% - до $386 млн. Рентабельность EBITDA составила 41%.

В нацвалютах выручка VEON выросла на 11,6%, EBITDA - на 5,1%.

В отчетном периоде 5 из 6 "дочек" VEON (в Пакистане, Казахстане, Бангладеш, Узбекистане, Киргизстане) показали рост доходов.

Абонентская база VEON в I квартале увеличилась на 0,1% - до 157,8 млн. Количество пользователей 4G выросло на 10,6%, достигнув 97,4 млн.

CAPEX VEON в I квартале увеличился на 39% - до $125 млн.

Остаток денежных средств и их эквивалентов по итогам I квартала 2024 года сократился до $632 млн с $1,7 млрд по итогам 2023 года.

Чистый долг составил $3,06 млрд, увеличившись с 31 декабря 2023 года на 3,7%.

В отчете за квартал VEON подтвердил ранее озвученный прогноз на весь 2024 год по росту выручки в нацвалютах (прогнозируется увеличение показателя на 16-18%) и EBITDA в нацвалютах (на 18-20%).

VEON
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