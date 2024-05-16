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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

"ТКС Холдинг" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 37%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" в I квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% до 22,3 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы.

Результат оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, ожидавших рост чистой прибыли в январе-марте на 34% до 21,7 млрд рублей.

Рентабельность капитала в I квартале 2024 года составила 31,7% против 30,5% годом ранее.

Расходы на резервы в январе-марте 2024 года составили 21,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года (12,3 млрд рублей).

Чистый процентный доход до резервов в январе-марте текущего года вырос на 56% до 73,2 млрд рублей, после резервов – на 50% до 52 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в I квартале увеличился на 12% до 18,3 млрд рублей.

Стоимость риска в I квартале 2024 года увеличилась до 7,6% по сравнению с 7% в I квартале 2023 года.

Чистая процентная маржа в январе-марте текущего года выросла до 14,5% с 13,6% годом ранее. Скорректированная на риск чистая процентная маржа увеличилась до 10,3% с 10% годом ранее.

Процентные расходы в I квартале выросли в 3,2 раза и составили 38,3 млрд рублей из-за увеличения клиентской базы и повышения процентных ставок на рынке. Стоимость фондирования увеличилась с 3,8% в I квартале 2023 года до 8,2% в I квартале 2024 года, что отражает динамику процентных ставок.

Общие операционные расходы группы в январе-марте текущего года увеличились на 36% до 55 млрд рублей – из-за увеличения клиентской базы и инвестиций в IT-платформу и персонал.

Активы холдинга на 31 марта 2024 года достигли 2,438 трлн рублей, увеличившись с начала года на 7%.

Кредитный портфель до вычета резервов в январе-марте 2024 года вырос на 11,5% до 1,25 трлн рублей, после резервов – на 12% до 1,088 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы снизилась до 9,2%, показав улучшение по сравнению с прошлым годом (на 31 марта 2023 года – 11,4%) и с предыдущим кварталом (на 31 декабря 2023 года – 9,5%). Резервы покрывают неработающие кредиты в 1,4 раза.

Объем средств на счетах клиентов в I квартале 2024 года вырос на 9% до 1,86 трлн рублей.

Собственные средства группы в январе-марте текущего года снизились на 2% до 279 млрд рублей.

"ТКС Холдинг" является головной компанией Тинькофф банка и "Тинькофф страхования".

Тинькофф банк по итогам I квартала 2024 года занимал 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ТКС Холдинг МКПАО "ТКС Холдинг"
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