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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

"ТКС Холдинг" в 2024 году ждет роста чистой прибыли более чем на 30%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") представило прогнозы по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка.

Рост чистой прибыли в 2024 году, по прогнозу, превысит 30% к 2023 году (тогда прибыль группы по МСФО составила 80,9 млрд рублей - ИФ).

Рост чистого процентного дохода в 2024 году ожидается более, чем на 40% к предыдущему году (к 230,3 млрд рублей).

Группа рассчитывает нарастить активную клиентскую базу в 2024 года более, чем на 20% (по итогам 2023 года 27,9 млн человек).

Доля некредитной выручки в 2024 года составит примерно 50%.

Стоимость риска в текущем году, по прогнозам, не превысит 7%.

Отношение операционных расходов к доходам должно снизиться год к году (более точных данных группа не приводит).

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