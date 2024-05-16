TikTok стал самым дорогим брендом в Китае по версии Brand Finance

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - TikTok стал самым дорогим брендом в Китае, обогнав Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), говорится в ежегодном отчете Brand Finance China 500.

Стоимость бренда соцсети TikTok/Douyin за год увеличилась на 28% (до $84,2 млрд), в то время как ICBC - всего на 3,3% (до $71,8 млрд).

На третье место вышла генерирующая компания State Grid Corporation of China (+21%, до $71,15 млрд), оттеснив на четвертую позицию China Construction Bank (+4,7%, до $60,4 млрд). На пятой строчке остался Agricultural Bank Of China (+4,7%, до $60,4 млрд).

На шестое место с восьмого поднялся Bank of China (+6,6%, до $50,5 млрд). Седьмую позицию сохранил за собой бренд крепкого алкогольного напитка Moutai (+0,7%, до $50,1 млрд).

Страховой бренд Ping An подешевел на 0,7% (до $44,4 млрд), но при этом поднялся на восьмую строчку рейтинга с девятого. Стоимость телекоммуникационного бренда China Mobile увеличилась на 2% (до $44,2 млрд), в результате чего он достиг девятого места против одиннадцатого год назад.

Мессенджер WeChat опустился на десятое место с шестого, поскольку его стоимость упала на 16,8% (до $41,8 млрд).

Из топ-10 выпал бренд Huawei, который в этом году находится на двенадцатой позиции.

Единственным автомобильным брендов в рейтинге остается BYD, стоимость которого за минувший год выросла на 20% (до $12,1 млрд).