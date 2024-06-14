Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Apple в этом году возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира третий год подряд, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

При этом бренд Apple стал первым брендом, стоимость которого превысила отметку в $1 трлн. За год она выросла на 15% и почти достигла $1,016 трлн.

Топ-5 рейтинга не изменился по сравнению с прошлым годом. В него вошли бренд Google (холдинг Alphabet Inc.), стоимость которого увеличилась на 30% (до $753,5 млрд), Microsoft - на 42% (до $712,9 млрд), Amazon - на 23% (до $576,6 млрд) и McDonald's - на 16% (до $221,9 млрд).

Бренд Nvidia продемонстрировал самый значительный подъем стоимости - в 2,8 раза (до $201,8 млрд). В результате он поднялся в рейтинге сразу на 18 позиций - до шестого места.

В десятку самых дорогих брендов мира также вошли Visa, стоимость которого повысилась на 12% (до $188,9 млрд), Facebook (принадлежит запрещенной в РФ организации Meta) - на 79% (до $166,75 млрд), Oracle - на 58% (до $145,5 млрд). При этом бренд Tencent подешевел на 4% (до $135,2 млрд).

Французский бренд Louis Vuitton выбыл из "десятки", заняв 12-ю позицию. Его стоимость поднялась всего на 4% (до $129,9 млрд).

В 2024 году стоимость топ-10 впервые совпала со стоимостью остальных 90 брендов из рейтинга, отмечается в отчете.

В этом году девять участников пополнили топ-100, в том числе, канадский бренд спортивной одежды Lululemon (92-е место, $20,6 млрд), китайская платформа электронной торговли Pinduoduo (94-е место, $20,4 млрд) и мексиканское пиво Corona (100-е место, $19 млрд).

Общая стоимость ста входящих в рэнкинг брендов за год увеличилась на 20% и составила около $8,3 трлн. Рекордный показатель в $8,7 трлн был зафиксирован в 2022 году.

Рейтинг самых дорогих брендов мира Brandz Top 100 составляется агентством Kantar с 2006 года. При его составлении учитываются финансовые показатели компаний и отзывы более 4,3 млн потребителей.