Международные резервы России с 3 по 10 мая увеличились на $2,7 млрд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 10 мая составили $598,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 3 мая международные резервы равнялись $595,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,7 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.