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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Международные резервы России в апреле увеличились на 1,3%, до $597,9 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов России в апреле 2024 года увеличился на $7,537 млрд, или на 1,3%, до $597,911 млрд с $590,374 млрд, следует из информации на сайте Банка России.

В январе-апреле 2024 года резервы снизились на $681 млн, или на 0,1%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в апреле увеличилась на $9,857 млрд, или на 5,9%, до $175,896 млрд. Доля золота в резервах выросла до рекордных 29,4% с 28,1%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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