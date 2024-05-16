Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"АвтоВАЗ" объявил 18 мая рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу, 18 мая, рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"18 мая для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором", - сказал Зайцев.

Как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа", компания готовится к росту производства: подведены итоги по реновации, подготовке выпуска новых моделей и увеличению производственных мощностей, которая была проведена в период майских праздников и единого корпоративного отпуска предприятия – с 28 апреля по 12 мая.

С целью увеличения производительности конвейера сборки автомобилей семейства Niva до 50 единиц в час были проведены работы в производствах шасси, двигателей, кузнечных поковок, алюминиевого литья, прошла плановая замена катафорезного грунта в ваннах на линии окраски кузова Lada Vesta и Lada Aura, модернизированы линии окраски и сборки Lada Granta, с начала 2025 года – и Lada Iskra.

"Одновременно в автокомпонентных производствах "АвтоВАЗа" производилась наработка и восполнение заделов для обеспечения увеличенной программы производства, а также изготовление запасных частей для розничной продажи", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжились работы по переносу производства автомобилей АО "ПСА ВИС-Авто" на территорию опытно-промышленного производства АО "АвтоВАЗ", что позволит оптимизировать выпуск коммерческих и специальных моделей.

На площадке ООО "Лада Ижевск" была модернизирована камера окраски кузовов, на конвейере прошел запуск установки по заправке гидроусилителей руля.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

Ранее сообщалось, что 28 февраля возобновился серийный выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих, и автоматической коробкой передач. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" накануне начал серийный выпуск Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания, которые ранее изготавливались в Тольятти. Мощности производственной линии N1 (ранее - B0) основного завода в Тольятти, где выпускалась модель, будут использованы для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года.

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год – 500 тыс. машин, продаж в РФ – порядка 450 тыс. штук.

АвтоВАЗ Lada Granta Lada Niva
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переход "Макфы" и ее компаний под контроль РФ завершится в ближайшее время

Переход "Макфы" и ее компаний под контроль РФ завершится в ближайшее время

ГК "Агро-Белогорье" запретила сотрудникам приходить в два свинокомплекса из-за обстрелов

Банк России отметил рост инфляционных ожиданий населения в мае до 11,7%

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

ЕЦБ предупредил о рисках в связи с высоким госдолгом стран еврозоны

Болгария потребует от "Газпрома" компенсации за прекращение поставок газа

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });