"АвтоВАЗ" объявил 18 мая рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу, 18 мая, рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"18 мая для линий сборки Lada Granta и Niva предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором", - сказал Зайцев.

Как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа", компания готовится к росту производства: подведены итоги по реновации, подготовке выпуска новых моделей и увеличению производственных мощностей, которая была проведена в период майских праздников и единого корпоративного отпуска предприятия – с 28 апреля по 12 мая.

С целью увеличения производительности конвейера сборки автомобилей семейства Niva до 50 единиц в час были проведены работы в производствах шасси, двигателей, кузнечных поковок, алюминиевого литья, прошла плановая замена катафорезного грунта в ваннах на линии окраски кузова Lada Vesta и Lada Aura, модернизированы линии окраски и сборки Lada Granta, с начала 2025 года – и Lada Iskra.

"Одновременно в автокомпонентных производствах "АвтоВАЗа" производилась наработка и восполнение заделов для обеспечения увеличенной программы производства, а также изготовление запасных частей для розничной продажи", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжились работы по переносу производства автомобилей АО "ПСА ВИС-Авто" на территорию опытно-промышленного производства АО "АвтоВАЗ", что позволит оптимизировать выпуск коммерческих и специальных моделей.

На площадке ООО "Лада Ижевск" была модернизирована камера окраски кузовов, на конвейере прошел запуск установки по заправке гидроусилителей руля.

В настоящее время на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

Ранее сообщалось, что 28 февраля возобновился серийный выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих, и автоматической коробкой передач. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" накануне начал серийный выпуск Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания, которые ранее изготавливались в Тольятти. Мощности производственной линии N1 (ранее - B0) основного завода в Тольятти, где выпускалась модель, будут использованы для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года.

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год – 500 тыс. машин, продаж в РФ – порядка 450 тыс. штук.