"АвтоВАЗ" объявил 25 мая рабочим днем для линий сборки Lada Granta и Niva

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил субботу 25 мая рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

"Для линий сборки Lada Granta и Niva 25 мая предусмотрена работа в 12-часовую и 9-часовую дневные смены соответственно. Компенсация за работу в выходной день будет осуществляться в соответствии с действующим коллективным договором", - сказал Зайцев.

Ранее сообщалось о подготовке "АвтоВАЗа" выпуска новых моделей и увеличению производственных мощностей.

"АвтоВАЗ" в Тольятти выпускает Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте 2023 года начался серийный выпуск Lada Vesta NG.

28 февраля возобновился серийный выпуск Lada Vesta с двигателем 1,8 л, который в прошлом году перестали устанавливать на фоне проблем с поставками комплектующих, и автоматической коробкой передач. На начало 2025 года запланировано серийное производство Lada Iskra.

Ижевский завод "АвтоВАЗа" с 15 мая начал серийный выпуск Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания, которые ранее изготавливались в Тольятти. Мощности производственной линии N1 (ранее - B0) основного завода в Тольятти, где выпускалась модель, будут использованы для выпуска представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Lada Vesta в начале 2026 года.

План производства "АвтоВАЗа" на весь 2024 год - 500 тысяч машин, продаж в России - около 450 тысяч штук.