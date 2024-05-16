Орешкин назвал мелкими и преодолимыми проблемы в торговых отношениях РФ и Китая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В торговых отношениях России и Китая есть небольшие сложности, вызванные происками недоброжелателей, но они преодолимы, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

"Есть какие-то мелкие проблемы, есть происки западных злопыхателей, как говорится, но это все преодолимо", - сказал он в интервью "Первому каналу".

При этом Орешкин отметил, что "два года назад мы даже не могли мечтать о том, что будет такая торговля между Россией и Китаем, а сейчас это реальность".