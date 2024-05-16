Новак отметил, что РФ и Китай намерены скоро выйти на подписание контракта по "Силе Сибири 2"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай рассчитывают в ближайшее время завершить предварительные работы по газопроводу "Сила Сибири 2" и выйти на подписание контракта по его строительству, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд куб. метров газа через территорию Монголии ("Сила Сибири 2" - ИФ)", - сказал Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что у РФ и Китая есть "и другие новые проекты".

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".