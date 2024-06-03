В Кремле выразили уверенность, что РФ и Китай договорятся по поставкам газа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не сомневаются, что Москве и Пекину удастся заключить соглашение по поставкам российского газа в Китай, а существующие разногласия, когда каждая сторона отстаивает свои интересы, являются нормальными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно нормально, что каждая сторона отстаивает свои интересы. Переговоры будут продолжаться, потому что на это есть политическая воля руководства двух стран, а согласование коммерческих вопросов будет продолжаться, и у нас нет никаких сомнений, что все необходимые договоренности будут достигнуты", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал публикацию газеты Financial Times о том, что в ходе визита Владимира Путина в Китай не удалось договориться о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2", так как Пекин настаивал на покупке газа по низким ценам, а также был готов покупать лишь небольшие объемы.

Представитель Кремля отметил, что тема продолжения сотрудничества в области поставок российских энергоресурсов в Китай обсуждалась лидерами двух стран во время визита Путина в эту страну.

"В целом, как это было зафиксировано в подписанной двусторонней декларации, и Россия, и Китай заинтересованы в продолжении и углублении энергодиалога двух стран. Что касается аспектов коммерческих переговоров, которые ведутся, то, безусловно, они являются непубличными", - добавил он.