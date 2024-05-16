Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "КНС Групп" (бренд Yadro) планирует занять 10-15% российского рынка планшетных ПК среднего ценового сегмента (порядка 40 тыс. рублей) и намерен инвестировать в развитие направления пользовательских устройств (бренд Kvadra) 10 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" гендиректор Kvadra Дмитрий Черкасов в ходе мероприятия, посвященного началу продаж планшетов Kvadra_T в Москве.

"Если займем 10-15% рынка (планшетных ПК среднего ценового сегмента - ИФ) в ближайшей перспективе, то это будет хорошим результатом для нового бренда", - сказал Черкасов.

При этом отметил, что в настоящее время производство планшета осуществляется на площадке Yadro в подмосковной Дубне. Мощность производства составляет 1 млн таких устройств в год.

В свою очередь глава "ИКС Холдинг" (в него входит ГК Yadro) Алексей Шелобков подчеркнул, что сейчас объем продаж подобных планшетов в РФ относительно невелик и составляет сотни тысяч устройств в год.

Впрочем, останавливаться на производстве одной модели планшетных ПК Yadro не собирается - в планах компании расширение линейки мобильных устройств. Правда, конкретику по разработке этих устройств до их подготовки к продажам Шелобков назвать отказался.

В то же время он отметил, что компания не намерена снижать свои агрессивные инвестиционные планы.

"Несколько миллиардов рублей в ближайшие 2-3 года в это направление будет вложено, - добавил Черкасов. - В том числе в создание новых устройств".

Как сообщалось, Yadro запустило проект Kvadra в 2022 году и летом прошлого года представило прототип планшетного ПК Kvadra_T председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В настоящее время направление Kvadra включает в себя не только разработку и производство мобильных устройств, но и создание собственной операционной системы Kvadra OS (на базе открытого дистрибутива ОС Android), а также набора приложений. При этом Шелобков объяснил такой вариант разработки ОС тем, что в России около 80% пользовательских мобильных устройств работают на базе ОС Android (как оригинальной, так и "сборок" различных вендоров устройств). Соответственно, пользователи Kvadra_T смогут устанавливать на свои планшетные ПК любые приложения, разработанные под ОС Android.

Сам Kvadra_T работает на базе пока импортного 8-ядерного ARM-процессора с частотой до 2,4 ГГц (в среднесрочной перспективе планирует перейти на использование собственных процессоров архитектуры RISC-V), имеет 10,95-дюймовый дисплей, 6ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, поддерживает стандарты передачи данных Wi-Fi, Bluetooth и LTE.

Yadro (входит в состав "ИКС Холдинга") - российская технологическая компания, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств, микропроцессорных ядер, а также fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.