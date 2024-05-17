Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Фото: David Becker/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа c 22 мая начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсами на депозитарные расписки на акции китайских компаний Alibaba и Baidu Inc., говорится в сообщении торговой площадки.

Параметры новых фьючерсных контрактов: лот – одна расписка, шаг цены – $0,01, стоимость шага цены – $0,01. Коды контракта соответственно – ALIBABA (короткий код - BB) и BAIDU (короткий код - BD).

Цена исполнения новых расчетных фьючерсов – цена закрытия депозитарной расписки за предшествующий дню исполнения день.

К торгам будут одновременно допущены фьючерсные контракты с исполнением в июне и сентябре 2024 года.

На срочном рынке Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.