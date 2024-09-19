"Московская биржа" с 24 сентября начнет торги фьючерсами на какао

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 24 сентября 2024 года начинает торги расчетными фьючерсными контрактами на какао. Торги и расчеты будут проходить в российских рублях, сообщила пресс-служба биржи.

"Инвесторы могут использовать фьючерсы для расширения возможностей инвестиционных стратегий - хеджирования рисков и получения прибыли от ценовых колебаний. Участникам рынка, чья деятельность связана с производством и переработкой какао, фьючерсные контракты позволят лучше защитить свои доходы от нежелательных изменений в биржевых ценах на какао-бобы", - говорится в сообщении.

Базовый актив фьючерса - стоимость какао-бобов на зарубежных рынках. Контракты отражают динамику цены на какао-бобы, поставляемые из стран Африки, Азии, Центральной и Южной Америки в любой из пяти портов доставки в США.

Параметры расчетного фьючерса на какао: код контракта - COCOA (короткий код - CC), минимальный объем контракта - 10 кг, сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

Как заявила управляющий директор рынка деривативов "Московской биржи" Мария Патрикеева, наблюдается значительный интерес участников рынка именно к сегменту товарных инструментов. "Это, с одной стороны, связано c ростом цен на сырье и увеличением волатильности на рынках, с другой - устойчивой потребностью в диверсификации вложений, - сказала она. - Расчетные фьючерсы и опционы позволяют нам оперативно предлагать всем категориям клиентов новые активы, что открывает для частных и институциональных инвесторов новые торговые возможности".

С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025 года.

Сейчас на рынке деривативов "Московской биржи" торгуются 30 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс МосБиржи, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.

Как пишет Financial Times, котировки фьючерсов на какао-бобы с начала августа снизились на 3% на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), на лондонской бирже ICE упали на 16%. На прошлой неделе стоимость контрактов в Нью-Йорке превышала $10 тысяч за 10 тонн, тогда как в Лондоне ранее в сентябре она опускалась ниже $6,4 тысячи. Такая разница в ценах и их динамике обусловлена более низким качеством товара на лондонской бирже, объясняет FT.

Ранее в 2024 году котировки росли на обеих площадках на фоне интереса со стороны хедж-фондов и гибели урожая из-за плохой погоды и болезней в Гане и Кот-д'Ивуаре, где выращивают две трети всех какао-бобов в мире. Однако глобальный дефицит заставил производителей шоколада обратить повышенное внимание на бобы высокого качества, а более старые сорта обходить стороной. В результате запасы товара в США достигли минимума за 15 лет, в Лондоне - минимума с 2021 года.