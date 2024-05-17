Wildberries разместил на "Мосбирже" ЦФА на 3 млрд рублей

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries 17 мая провел размещение выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе "Московской биржи", сообщила пресс-служба биржи.

Выпуск структурирован в виде денежных требований. Его объем составил 3 млрд рублей, срок обращения - 60 дней. Процентная ставка установлена на уровне ключевой ставки ЦБ плюс 1% годовых.

"Wildberries впервые проводит выпуск ЦФА для привлечения финансирования. Полученные средства планируем направить на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока", - прокомментировала финансовый директор Wildberries Ирина Матачунас.

Банк России в августе 2023 года включил "Мосбиржу" в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, а Национальный расчетный депозитарий (НРД) - в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Пилотные выпуски ЦФА группа провела в сентябре.