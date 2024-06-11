Wildberries разместила ЦФА на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка

Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries разместил цифровые финансовые активы (ЦФА) в виде денежного требования на 3 млрд рублей на платформе Альфа-банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Срок обращения - 9 месяцев, фиксированный процентный доход установлен на уровне 17,5 % годовых.

Среди инвесторов размещения юридические и физические лица, а также Альфа-банк.

Wildberries в мае проводила размещения ЦФА на 3 млрд рублей на площадке "Мосбиржи", а затем на 1 млрд рублей на площадке Сбербанка. Полученные от выпуска на "Мосбирже" средства компания планировала направить в том числе на реализацию стратегии по стабильному расширению бизнеса в отдаленных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Глава компании Татьяна Бакальчук на ПМЭФ-2024 сообщала, что Wildberries будет помогать предпринимателям выходить на рынок цифровых финансовых инструментов для привлечения инвестиций в бизнес. "Мы сейчас с коллегами из многих банков развиваем большое количество финансовых инструментов для наших продавцов и производителей. Одна из таких историй - мы планируем помогать им <...> выпускать цифровые финансовые инструменты для привлечения инвестиций в эти компании", - отметила она.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.

ЦБ включил площадку банка, А-Токен, в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.