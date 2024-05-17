Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Гонконг запустил пилотную программу платежей в цифровых юанях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гонконг запустил пилотную программу, позволяющую осуществлять платежи в цифровых юанях через крупные китайские банки, сообщило Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).

Резиденты Гонконга получат возможность открыть кошельки с цифровыми юанями в Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China, через которые смогут напрямую переводить средства продавцам в материковом Китае.

Кошельки можно будет открыть только на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Гонконге. Программа будет работать в районе Большого залива и других регионах, где осуществляется пилотный проект по внедрению цифрового юаня.

"Мы продолжим работать с Народным банком Китая над постепенным расширением применения цифрового юаня и содействием его распространению среди большего количества розничных продавцов в Гонконге и КНР", - заявил глава HKMA Эдди Юэ.

Китайский ЦБ начал реализацию пилотного проекта по запуску цифрового юаня в нескольких городах в 2020 году. С тех пор кошельки для работы с цифровой валютой открыли более 260 млн пользователей.

Гонконг Китай HKMA Эдди Юэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса"

Великобритания ввела санкции против "Восточной стивидорной компании"

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Мосбиржа 22 мая запустит торги фьючерсами на акции Alibaba и Baidu

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%

Две рыбопромышленные компании из Владивостока перешли в собственность РФ

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Yadro рассчитывает занять 10-15% рынка планшетов в России

Спрос на детские лагеря на море снизился на 20-40% из-за роста цен

Спрос на детские лагеря на море снизился на 20-40% из-за роста цен

Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });