Гонконг запустил пилотную программу платежей в цифровых юанях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гонконг запустил пилотную программу, позволяющую осуществлять платежи в цифровых юанях через крупные китайские банки, сообщило Управление денежного обращения Гонконга (HKMA).

Резиденты Гонконга получат возможность открыть кошельки с цифровыми юанями в Bank of China, Bank of Communications, China Construction Bank и Industrial & Commercial Bank of China, через которые смогут напрямую переводить средства продавцам в материковом Китае.

Кошельки можно будет открыть только на номер мобильного телефона, зарегистрированный в Гонконге. Программа будет работать в районе Большого залива и других регионах, где осуществляется пилотный проект по внедрению цифрового юаня.

"Мы продолжим работать с Народным банком Китая над постепенным расширением применения цифрового юаня и содействием его распространению среди большего количества розничных продавцов в Гонконге и КНР", - заявил глава HKMA Эдди Юэ.

Китайский ЦБ начал реализацию пилотного проекта по запуску цифрового юаня в нескольких городах в 2020 году. С тех пор кошельки для работы с цифровой валютой открыли более 260 млн пользователей.