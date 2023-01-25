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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Объем цифровых юаней в обращении в КНР превысил $2 млрд в 2022 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Объем в обращении цифровых юаней по состоянию на конец 2022 года достиг 13,61 млрд юаней ($2,01 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Денежная масса М0 (находящиеся в обращении наличные денежные средства) с учетом цифровой валюты увеличилась за прошлый год на 15,3% и составила 10,47 трлн юаней.

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Цифровой юань является законным платежным средством и составной частью китайской национальной валюты, так же, как и наличные деньги. Необходимо проводить объединенные статистику и анализ, а также осуществлять управление двумя формами валюты по единому плану, сказал заместитель директора НБК Сюань Чаннэн, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

Он отметил, что в последние годы сценарии применения цифровой валюты в стране расширяются наряду с неуклонным ростом объема операций в стоимостном выражении и количества цифровых юаней, в связи с чем системы управления и расчета в этой форме нацвалюты улучшились.

Включение цифрового юаня в М0 может более точно отразить общий объем валюты в обращении, полагает чиновник.

юань Китай
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