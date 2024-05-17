Китайская Balabala откроет 60 магазинов в России за три года

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Китайский бренд детской одежды и аксессуаров Balabala планирует открыть в России 60 магазинов в ближайшие три года, заявил президент и совладелец сетей "Чемодан", Boggi Milano и Balabala на территории России Вячеслав Шикулов.

"Balabala - крупнейший бренд детской одежды и аксессуаров в Азии. Сегодня бренд ведет активную экспансию на мировые рынки и рассматривает Россию как очень перспективную площадку развития", - сказал Шикулов на выставке-форуме MALLPIC 3.0 в Сочи.

Он отметил, что на днях открылся первый магазин в Санкт-Петербурге, а до конца года будут открыты еще семь магазинов.

"Всего же наша компания планируется открыть порядка 60 магазинов в ближайшие три года", - подчеркнул он.

Бренд Balabala основан в 2002 году и предлагает одежду, обувь и аксессуары для детей в возрасте от 0 до 14 лет.