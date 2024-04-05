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В российский ритейл в I квартале пришли семь новых международных брендов

Это компании из Китая, Южной Кореи, Турции и Армении

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - За первые три месяца 2024 года семь новых международных брендов открыли первые магазины в России, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

"Новые бренды представлены в категориях "одежда и обувь", "товары для дома", "бытовая техника и электроника" и "парфюмерия и косметика", - говорится в сообщении.

В Москве открыли магазины BAASPLOA и Ellassay (Китай), JOSINY (Южная Корея), Chakra (Турция), 22/11 cosmetics (Армения) и Rinascimento (Италия), в Калининграде - TECNO (Китай).

Еще минимум 10 ритейлеров анонсировали выход на рынок в этом году. Среди них - 8 seconds, Home Box, Brands, Deha, Big shefs, Panier des Sens, Semir, Balabala, Laplandia и Lifework из Южной Кореи, ОАЭ, Италии, Турции, Франции, Китая и Финляндии. Они представлены в категориях "одежда и обувь", "товары для дома", "общественное питание", "косметика и парфюмерия", "товары для детей" и "продукты".

При этом по итогам I квартала закрылись монобрендовые магазины Sony, LG, Bosch, Hunkemoller.

Также в Nikoliers подсчитали, что в прошлом году российский рынок пополнился 27 новыми иностранными брендами, в основном из Турции, Ливана и Белоруссии. Прекратили свою работу восемь ритейлеров. В компании подчеркивают, что Россия остается интересным рынком для зарубежных брендов, однако доля отечественных брендов будет высокой следующие несколько лет.

Bosch LG Sony Китай Москва Nikoliers Калининград
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