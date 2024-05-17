BofA ждет восстановления совокупной доходности 30-летних UST во II полугодии после спада

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Совокупная доходность инвестиций в 30-летние государственные облигации США упала на 45% с апреля 2020 года, продемонстрировав худший спад на отрезке в четыре года более чем за 100 лет, отмечают аналитики Bank of America под руководством Майкла Хартнетта. Об этом пишет MarketWatch.

Такое резкое падение было вызвано высокой инфляцией и ростом госрасходов, объясняют они.

Темпы роста реального ВВП США сейчас составляют около 6% за счет повышения инфляции, тогда как в период с 1990-х по 2010-е годы реальная экономика росла примерно на 4%. По мнению аналитиков, это привело к ситуации, когда инвесторы начали вкладываться в любые активы кроме облигаций.

Однако ситуация может измениться во втором полугодии на фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной и ужесточения налогово-бюджетной политики, полагают эксперты.