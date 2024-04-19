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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Доходность госбондов США снижается на геополитических рисках

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США снижается в пятницу на фоне рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 5,4 базисного пункта (б.п.), составив 4,577%. Показатель для двухлетних бумаг уменьшился на 4,1 б.п., до 4,958%, 30-летних облигаций - на 5,4 б.п., до 4,68%.

Израиль минувшей ночью атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников. Дроны были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Это стало ответом на удар Ирана по Израилю в минувшие выходные.

"Рынок будет внимательно отслеживать сегодняшние новости, пытаясь оценить вероятность эскалации напряженности между Ираном и Израилем в полномасштабный конфликт в регионе", - отметил Франческо Пезоле из ING.

Тем временем аналитики фонда Vanguard предупредили, что 10-летние гособлигации США приблизились к опасному уровню, который может спровоцировать подъем доходности к 5%. Они указали на то, что инвесторы активно скупали US Treasuries в конце прошлого года, и если сейчас они начнут их массово продавать на сигналах устойчивости американской экономики, доходность может резко вырасти.

US Treasuries Израиль Иран США
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