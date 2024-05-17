Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% на торгах в пятницу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в пятницу продемонстрировали смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти (Brent превысила $83,5 за баррель), фактором поддержки выступили новости с форума РФ-КНР и корпоративные сообщения.

Индексы РТС и МосБиржи обновили максимумы с 2022 года, причем индекс МосБиржи превысил рубеж 3500 пунктов; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%) и "Русала" (+2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,5% до 3501,89 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 1211,87 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,2%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 3 копейки до 91 рубля.

За неделю индекс МосБиржи и РТС выросли на 1,5-2,9% на фоне снижения доллара на 1,26 рубля.

Президент Владимир Путин на открытии в пятницу VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического альянса России и Китая в энергетике. Руководства России и Китая подтвердили заинтересованность в реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2", сообщил Путин журналистам. Параллельно с газопроводом "Сила Сибири 2" можно проложить и нефтепровод из РФ в Китай, отметил он.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), ОК "Русал" (+2%), "Норникеля" (+1,6%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "Интер РАО" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ММК" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,4% "префы"), "РусГидро" (+0,2%).

Совет директоров ОК "Русал" рекомендовал не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания вечером в четверг. На этих новостях бумаги "Русала" снижались утром в пятницу.

Вечером в пятницу стало известно, что "Русал" рассматривает возможность проведения buyback, о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По данным другого источника, такая идея действительно прозвучала в ходе недавнего обсуждения советом директоров вопроса о выплате дивидендов за 2023 год. Временной горизонт потенциального обратного выкупа акций - после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 года, уточнил один из собеседников "Интерфакса". На этих новостях бумаги "Русала" отскочили вверх.

Подешевели акции "Яндекса" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,4% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), ВТБ (-1%), "Магнита" (-1%), "Мечела" (-0,8%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Нидерландская Yandex N.V. (YNV) закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый", сообщила компания. В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс". Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса".

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, российский рынок акций завершил неделю на годовом максимуме по индексу МосБиржи. Рубль сделал паузу в укреплении, в то время как нефть Brent консолидировалась недалеко от $83 за баррель. На динамику рынка оказали влияние отдельные бумаги, в частности, уверенно росли тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", продолжилось ралли в "Аэрофлоте", констатирует эксперт.

Внешний фон был преимущественно позитивным. Более 1% прибавили основные биржевые индексы КНР, хотя вышедшая в пятницу китайская макростатистика оставила неоднозначное впечатление. Данные по розничным потребительским продажам и инвестициям вышли хуже прогнозов аналитиков, а по промышленному производству - лучше ожиданий. Потребительские цены в еврозоне в апреле, по предварительной оценке, выросли в соответствии с ожиданиями, отмечает эксперт.

В понедельник Народный банк Китая определит судьбу базовой кредитной ставки. Акционеры "АЛРОСА" на годовом собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, совет директоров Whoosh определится с дивидендами за прошлый год. В ближайшие сессии основные события могут развернуться вокруг отметки 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Прогноз на 20 мая - 3420-3520 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, российский рынок акций на неделе вырос, причем индексы МосБиржи и РТС "прорвали" узкие диапазоны и продолжили подъем. Драйверами роста стали оптимизм в ожидании дивидендного сезона, а также позитивная динамика на глобальном рынке.

При этом более активный рост акций сдерживается высокими процентным ставками по более консервативным инструментам. Доходности по облигациям продолжают расти на фоне ожидания инвесторами более продолжительного сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на повышенном уровне.

Неделя отметилась целым рядом отчетностей компаний по МСФО за первый квартал года: результаты опубликовали "ТКС Холдинг", Совкомбанк, HeadHunter, Cian и другие. В целом, отчеты оказались позитивными, что также поддержало рост на рынке акций. Отдельно стоит отметить сообщение о том, что Тинькофф уже в 2024 году может вернуться к выплате дивидендов, что является позитивной новостью для инвесторов. Однако дивиденды, вероятно, будут невысокими на фоне продолжающегося роста банковского бизнеса. Компания будет стремиться реинвестировать прибыль, полагает эксперт.

Нефть Brent на неделе вновь вернулась выше $83 за баррель, оптимизм был подогрет хорошей статистикой по потребительской инфляции в США за апрель - данные показали, что импульс к постепенному ослаблению инфляции сохраняется. Кроме того, на неделе вышли благоприятные данные американского Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов (запасы нефти упали на 2,51 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение всего на 0,4 млн баррелей), отметил Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу поднялся к очередным максимумам года по индексам благодаря корпоративным историям и стабильному рублю.

На корпоративном фронте неделя отметилась долгожданной рекомендацией совета директоров "Сургутнефтегаза" по дивидендам за 2023 год: доходность по привилегированным бумагам составила почти 17%, выше безрисковых ставок в РФ и рекомендованных другими эмитентами на данный момент выплат. "Ростелеком" объявил о намерении провести IPO дочерней компании "РТК-ЦОД", что привело к резкому скачку его акций, а также представил финансовые результаты за I квартал на уровне прогнозов. "Яндекс" же опубликовал детали оферты по акциям, которые лишь на время поддержали бумаги.

Бумаги "Аэрофлота" возобновили рост после новостей о проведении собрания директоров по дивидендам 24 мая. Акции "Русала" поддержали неподтвержденные официально сообщения об изучении компанией возможности обратного выкупа акций. Бумаги "Норникеля" в пятницу выросли вместе с ценами на никель, которые обновляли пики с сентября 2023 года и показывали внутридневной рост более чем на 5%, отмечает аналитик.

Совет директоров "Юнипро" (-2,6%) рекомендовал не осуществлять выплаты за 2023 год. "Газпром" проведет дивидендный совет директоров в следующий четверг, 23 мая. Нельзя исключать, что компания, несмотря на получение чистого годового убытка, все же решится на выплаты, но вряд ли они покажутся рынку привлекательными, считает Кожухова.

Нефти не хватает уверенности в перспективах высокого спроса на нее в этом году, что в своих ежемесячных прогнозах отразило Международное энергетическое агентство. Поставки нефти остаются стабильными, а конфликт на Ближнем Востоке пока отошел на второй план. Основной нисходящей тренд для Brent и WTI актуален ниже сопротивлений $84,5 и $80 за баррель (район средних полос Боллинджера дневных графиков и максимумов конца прошлой недели).

В целом, масштабные покупки акций в РФ все еще сдерживаются высокими процентными ставками, однако индекс МосБиржи подтверждает курс на следующую цель - 3550 пунктов, достижению которой, вероятно, будут способствовать дивидендные ожидания, заключила представитель "Велес Капитала".

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX просели на 0,1-0,2%, CAC 40 подрос на 0,3%), стагнируют США (индексы к 18:50 мск изменились в пределах 0,1%).

Промышленное производство в КНР в апреле увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в марте, а также превысили средний прогноз аналитиков, который составлял 5,5%.

Между тем розничные продажи в КНР выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 3,1% в марте. Эксперты в среднем ожидали более значительного повышения - на 3,8%. Безработица в Китае в апреле опустилась до 5% по сравнению с 5,2% в предыдущий месяц. Это минимальный уровень с ноября прошлого года.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут, завершая неделю в "плюсе". К 18:50 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $83,59 за баррель (+0,6% накануне), июньские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $79,57 за баррель (+0,8% в четверг).

На этой неделе Brent и WTI подорожали в среднем на 1% на фоне сигналов ослабления инфляции в США, повысивших надежды на снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году. Смягчение политики ФРС должно поддержать экономическую активность в стране и, соответственно, спрос на нефть.

Поддержку рынку также оказало снижение запасов энергоносителей в Штатах на прошлой неделе. По данным Минэнерго, обнародованным в среду, запасы нефти в стране упали на 2,51 млн баррелей, бензина - снизились на 235 тысяч баррелей, дистиллятов - уменьшились на 45 тысяч баррелей.

Трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+ 1 июня, ожидается, что альянс сохранит прежние ограничения добычи.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подорожали акции ПАО "Левенгук" (+9,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,6%), "СПБ биржи" (+5,4%), "Ростелекома" (+4,8% и +2,1% "префы"), ПАО "Светофор Групп" (+4,7%), МКПАО "ВК" (+3,4%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (+3% и +5,3% "префы"), расписки ЦИАН (+2,5%).

Банк "Санкт-Петербург" (+2,6% "префы") в I квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации. Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль банка в I квартале ожидалась на уровне 9 млрд рублей, что на 38% меньше результата за I квартал 2023 года (14,6 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-4,6%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4%), ПАО "Софтлайн" (-3,7%), ПАО "Европейская электротехника" (-3,5%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-3,4% и -4,1% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-3,1%), "Русснефти" (-3%).

Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" (-0,4%) 23 мая рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год, сообщила в пятницу компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,23 млрд рублей (из них 6,98 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 6,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,76 млрд рублей на акции "Газпрома").