Инфляция в РФ в апреле составила 0,5%, годовая на 13 мая превысила 8%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в России в апреле 2024 года составила 0,5% после 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-апрель 2024 года цены выросли на 2,46% (в апреле 2023 года инфляция составила 0,38%, а за январь-апрель 2023 года - 2,06%).

Инфляция в апреле 2024 года совпала с ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле ускорилась до 7,84% с 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Исходя из данных Росстата на конец апреля и недельной динамики за 13 дней мая (которую Росстат опубликовал в среду), годовая инфляция в РФ на 13 мая ускорилась до 8,05%, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и ускорилась до 7,99%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Годовая инфляция в РФ превысила 8% впервые с февраля 2023 года. ЦБ ожидает, что годовая инфляция по итогам II квартала 2024 года (на конец июня) останется на уровне I квартала (на конец марта) и составит 7,7%, говорилось в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в апреле 2024 года составил 100,71% (в марте 2024 года - 100,60%). В годовом выражении базовый индекс цен в апреле увеличился до 108,27% со 107,84% в марте.

Продовольственные товары в апреле подорожали на 0,49% (в годовом сравнении - подорожали на 8,33%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в апреле на 0,57% (в годовом выражении - выросла на 10,61%).

Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,41% (в годовом сравнении - выросли в цене на 7,00%).

Услуги в апреле выросли в цене в среднем на 0,62% (в годовом выражении - подорожали на 8,12%).

В апреле существенно снизились цены на огурцы - на 13,1% и лук - на 3,0%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 21,9%, морковь - на 7,4%, яблоки - на 3,3%.

Среди других продовольственных товаров в апреле значительно выросли цены на баранину - на 4,6%, масло оливковое - на 2,4%, сахар-песок - на 2,2%, какао, шоколад - на 1,7%, масло сливочное, печенье, пиво - на 1,4%, молоко стерилизованное, чай зеленый - на 1,3%, говядину, сметану, хлеб ржаной и пшеничный - на 1,2%.

Одновременно в апреле подешевели куриные яйца - на 1,0%, гречневая крупа - на 0,9%, вермишель - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,6%, свинина - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный в апреле выросли на 0,5%, дизельное топливо - на 0,4%.

Среди строительных материалов выросли цены на доски обрезные и цемент - на 2,1%, на плиты ДСП - на 2,0%.

Среди услуг в апреле е больше всего выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 8,5%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15-16% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения (в резюме по итогам заседания отмечалось, что обсуждался вариант повышения на 1 п.п. - до 17%), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

"Подавляющее большинство участников были за сохранение ставки. При этом все согласились, что пространство для снижения ставки снизилось. Но были и отдельные мнения по повышению ключевой ставки", - сказала она.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.