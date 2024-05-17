Рост цен на продукты питания в России в апреле ускорился до 0,45%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле цены на продукты питания (без учета алкогольных напитков) выросли к марту на 0,45%, сообщил Росстат.

Рост цен ускорился. В марте по сравнению с февралем он составлял 0,1%.

С начала года продукты подорожали на 2,71%, в годовом выражении - на 8,87%.

Цены на алкогольные напитки в апреле по сравнению с мартом повысились на 0,85%, с начала года - на 2,79%, в годовом выражении - на 3,98%.

Плодоовощная продукция в месячном выражении подешевела на 0,6%. Снижение цен существенно замедлилось. В марте по сравнению с февралем оно составляло 2,1%. С начала года цены на эту продукцию выросли на 7,6%, по сравнению с апрелем прошлого года - на 10,6%.

В апреле среди плодоовощной продукции больше всего подорожала свекла - на 21,9%. Цены на морковь повысились на 7,4%, яблоки - на 3,3%, свежие грибы - на 2,4%, картофель - на 2%, виноград - на 1,8%, бананы - на 1,4%, капусту - на 1,1%.

В то же время огурцы подешевели на 13,1%, лук - на 3%, апельсины - на 1,9%, лимоны - на 1,3%, помидоры - на 1%, зелень - на 0,8%, груши - на 0,7%.

Кроме того, цены на баранину выросли на 4,6%, сахар-песок - на 2,2%, какао, шоколад - на 1,7%, сливочное масло, горох и фасоль, пиво - на 1,4%, стерилизованное молоко, зеленый чай - на 1,3%, говядину, соленое филе сельди, ржаной и пшеничный хлеб - на 1,2%, овсяные хлопья "Геркулес", фруктовые соки, газированные напитки - на 1%.

Рис подорожал на 0,9%, манная крупа - на 0,8%. В то же время цены на гречку снизились на 0,9%, на пшено - на 0,2%.

Подешевели также вермишель (на 0,8%), макаронные изделия (на 0,6%), свинина (на 0,5%), курятина (на 0,3%).