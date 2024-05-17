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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Росстат сообщил о росте экономики России в I квартале на 5,4%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российский ВВП в I квартале 2024 года увеличился на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года, по предварительной оценке Росстата.

Данные Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития (также 5,4%), превысили оценку Банка России (4,6%) и ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал рост в I квартале на 5,3%).

Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 14 июня.

Как сообщалось, ВВП России в IV квартале 2023 года вырос на 4,9% в годовом выражении, в III квартале 2023 года - на 5,7%, во II квартале 2023 года - на 5,1%, в I квартале 2023 года снизился на 1,6%. В целом за 2023 год ВВП увеличился на 3,6% после снижения на 1,2% в 2022 году.

Во II квартале 2024 года ЦБ ожидает рост на 4,4% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,5-1,5% в IV квартале 2024 года.

"По прогнозу Банка России, со II квартала 2024 года текущие темпы роста ВВП замедлятся под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. По-прежнему основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос. По прогнозу Банка России, рост экономической активности в 2024 году сложится на уровне 2,5-3,5%. В 2025 году экономический рост, в том числе под влиянием ранее принятых решений по денежно-кредитной политике, составит 1,0-2,0%. При этом по-прежнему устойчиво будет расти инвестиционный спрос, что отражает сдвиг в структуре совокупного спроса в российской экономике в сторону увеличения доли инвестиций. В 2026 году по мере снижения процентных ставок и возвращения экономики к сбалансированному росту вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. В базовом сценарии российская экономика вырастет на 1,5-2,5% в 2026 году", - говорилось в комментарии ЦБ к среднесрочному прогнозу.

Банк России 26 апреля улучшил свой прогноз роста ВВП в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии. ЦБ при этом сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предполагает рост ВВП в 2024 году на 2,6%, в 2025 году - на 1,6%.

Банк России Минэкономразвития Росстат
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