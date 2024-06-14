Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале на 5,4%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российская экономика в I квартале 2024 года выросла на 5,4% по сравнению с I кварталом 2023 года, сообщил Росстат. Это его первая оценка динамики ВВП, она совпала с предварительными расчетами.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в I квартале 2024 года составил 43 трлн 240 млрд рублей, индекс-дефлятор составил 113,4% к I кварталу 2023 года.

ВВП России в IV квартале 2023 года вырос на 4,9% в годовом выражении, в III квартале 2023 года - вырос на 5,7%, во II квартале 2023 года - вырос на 5,1%, в I квартале 2023 года - снизился на 1,6%. В целом за 2023 год ВВП вырос на 3,6%.

На рост ВВП в I квартале 2024 года в наибольшей степени оказал влияние рост физического объема валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: информация и связь - на 15,3%, оптовая и розничная торговля - на 11,4%, обрабатывающие производства - на 9,0%, строительство - на 4,8%.

Кроме того, на динамику ВВП в I квартале 2024 года повлиял рост валовой добавленной стоимости в следующих отраслях: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - на 4,9%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - на 4,5%, транспортировка и хранение - на 3,1%, добыча полезных ископаемых - на 1,4%.

Снизилась валовая добавленная стоимость в I квартале 2024 года в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности, социального обеспечения - на 1,6%.

Банк России 26 апреля улучшил свой прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,5-3,5% с 1-2% в февральской версии. ЦБ при этом сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1-2%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост ВВП в 2024 году на 3,0%, в 2025 году - на 1,9%.