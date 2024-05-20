Суд удовлетворил третий иск "Совкомбанк факторинга" к Goldman Group

Сумма взыскания – 57 млн рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск ООО "Совкомбанк факторинг" (небанковская структура Совкомбанка) к пяти компаниям, входящим в красноярский агрохолдинг Goldman Group, на сумму 57,4 млн рублей, говорится в материалах суда.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в решении.

Это уже третий удовлетворенный иск "Совкомбанк факторинга" к этим "дочкам" холдинга, а именно к ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ИС Петролеум", ООО "ОбъединениеАгроЭлита", ООО "ТД "Мясничий" и ООО "АгроЭлита". Ранее Арбитражный суд Москвы уже взыскал с этих пяти компаний в пользу небанковской структуры Совкомбанка по двум искам 359,4 млн и 70,9 млн рублей.

ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами малого или среднего бизнеса (МСБ).

В середине мая, как сообщалось, компания также заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлениями о признании банкротами ООО ТД "Мясничий", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ООО "ИС Петролеум". На текущий момент заявления еще не поданы.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

В настоящее время в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам. Первое дело – о мошенничестве со средствами пайщиков с/х потребительского кооператива "Агро Вклад". Второе дело – о мошенничестве в особо крупном размере, оно состояло в попытке выплатить долг перед ООО "Управление Агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи в уставном капитале другого предприятия 100%-й доли, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.

Кроме того, в отношении "дочек" холдинга их кредиторами в суды поданы и рассматриваются многочисленные заявления о взыскании многомиллионных долгов и о банкротстве. Кредиторами, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

Так, в настоящее время в рамках дел о банкротстве по заявлениям Сбербанка и алтайской группы "Продовольствие" введено наблюдение уже в четырех компаниях холдинга - ООО "СибНефтьРезерв", ООО "АгроЭлита", ООО "Первая заготовительная компания" и ПАО "УК "Голдман групп" (управляет всеми активами холдинга).

В качестве обеспечительных мер уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.