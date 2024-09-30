Суд взыскал с "дочки" Goldman Group 146 млн рублей в пользу крупного зернотрейдера

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил исковое заявление ООО "ТК "Просторы Сибири" к ООО "АгроЭлита" (входит в агрохолдинг Goldman Group) о взыскании 146,3 млн рублей, говорится в материалах суда.

Компания подавала иск в конце ноября 2023 года. Из общей суммы исковых требований 60,4 млн рублей составлял долг по договору поставки, остальное - проценты и штраф.

ТК "Просторы Сибири", как сказано на ее сайте, выращивает до 30 тысяч тонн зерновых и масличных культур в год на предприятии "Интикульское" в Красноярском крае. Имеет элеватор на 73 тысячи тонн силосного хранения и мощностью отгрузки до 115 тысяч тонн в год в Ачинске, а также склады напольного хранения вместимостью до 40 тысяч тонн, откуда происходит отгрузка зерновозов, контейнеров и мешковой продукции на станцию Ужур Красноярской железной дороги. По итогам 2023 года компания отгрузила 150 тысяч тонн зерна.

"Просторы Сибири" поставляют продукцию в регионы России, а также экспортируют в Казахстан, Китай, Монголию, Иран, Египет, Турцию, Азербайджан и Киргизию.

По 33,33% в уставном капитале ООО "ТК "Просторы Сибири" принадлежат исполнительному директору Виктору Войтеховскому, коммерческому директору Константину Вакуленко и гендиректору Татьяне Коротиной. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 229,4 млн рублей при выручке в 2,4 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, 20 сентября компания изменила юридический адрес на Ачинск, изначально и на момент подачи искового заявления ООО "ТК "Просторы Сибири" было зарегистрировано в Краснодаре.

Агрохолдинг Goldman Group, созданный в 1999 году, ведет работу по трем направлениям: производство и торговля мясом и мясопродукцией (ООО "Первая заготовительная компания", ООО "ТД "Мясничий"), выращивание и хранение зерновых, масличных культур (ООО "АгроЭлита", ООО "Атамановское ХПП" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита") и оптово-розничная торговля нефтепродуктами (ООО "ИС Петролеум" и ООО "СибНефтьРезерв").

11 сентября 2024 года ООО "ОбъединениеАгроЭлита" стало первой структурой Goldman Group, признанной банкротом. Конкурсное производство в отношении компании было открыто до 11 марта 2025 года. Процедура наблюдения в отношении компании до этого была введена 21 мая по заявлению ООО "МегаМикс" (Волгоград). Требования кредитора в размере 906,5 тысячи рублей основного долга и 612,8 тысячи рублей неустойки были включены в третью очередь реестра кредиторов.

В отношении остальных шести "дочек" Goldman Group, а также ПАО "УК "Голдман групп" (управляет активами холдинга), в настоящее время продолжает действовать процедура наблюдения в рамках дел о банкротстве холдинга. Следующим - 7 октября - должен быть рассмотрен отчет временного управляющего ООО "Первая заготовительная компания". Также запущена процедура реструктуризации долгов в отношении бенефициара холдинга Романа Гольдмана.

Кредиторами холдинга, в частности, являются Сбербанк, Енисейский объединенный банк, Солид банк, небанковская структура Совкомбанка, Росбанк и ООО "Регион Финанс", выступающее представителем держателей облигаций холдинга.

В качестве обеспечительных мер уже частично арестовано имущество некоторых компаний, включая ООО "ТД "Мясничий", ООО "АгроЭлита", ООО "ОбъединениеАгроЭлита" и ПАО "УК "Голдман групп", на сотни миллионов рублей.

В настоящее время в отношении самого Гольдмана, покинувшего Россию, ведется следствие по двум уголовным делам: о мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйствонного потребительского кооператива "Агро Вклад", а также о мошенничестве в особо крупном размере, выразившемся в попытке выплатить долг перед ООО "Управление агроактивами" в размере 327 млн рублей путем продажи 100%-й доли в уставном капитале другого предприятия, на отчуждение которой Гольдман не имел права.

Общая сумма арестованного в рамках следствия имущества Goldman Group по ходатайству правоохранительных органов превышает 4 млрд рублей. Сам Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован в начале февраля.