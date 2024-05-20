Майские заморозки могут обернуться снижением урожая на юге России. Обзор

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Погодные аномалии продолжают испытывать на прочность аграриев юга России: наблюдавшаяся в крупнейших регионах-агропроизводителях апрельская засуха сменилась майскими заморозками. По оценке чиновников, экспертов и участников рынка, опрошенных "Интерфаксом", холодный стресс оказал негативное влияние на состояние озимых и яровых культур, повреждены сады и виноградники.

Сельхозпроизводители проводят пересев агрокультур, но уже прогнозируют сокращение урожайности зерна, что негативно может сказаться и на рентабельности работы отрасли.

Власти регионов вводят режим ЧС

Как сообщила начальник отдела математических численных прогнозов Северо-Кавказского гидрометцентра Наталья Калюжная, майские заморозки наблюдались в большинстве районов Ростовской и Волгоградской областей, местами в Калмыкии, Астраханской области и Краснодарском крае. Температура на поверхности почв и окружающего воздуха понижалась до минус 5 градусов, а в северных районах - до минус 7.

По словам заместителя губернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, наблюдавшиеся заморозки вызвали частичное повреждение, а местами и гибель сельхозкультур, практически во всех районах области.

"Точные данные по площадям, которые пострадали от заморозков, сейчас уточняются. По предварительной оценке, пострадало более 140 тыс. га посевов при общей посевной площади в регионе - 4,9 млн га", - уточнил Рачаловский.

С 15 мая в муниципальных районах Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), это позволит аграриям оформить страховые выплаты и возместить потери.

Режим ЧС с 14 мая действует в 32 районах Волгоградской области. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, решение принято по результатам обследования посевов специалистами межведомственной группы.

"Заморозки оказали негативное влияние на озимые и яровые культуры на локальных участках в целом ряде районов. (...) Выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправиться после температурного стресса. Сейчас специалисты дают рекомендации хозяйствам по внесению удобрений. Также один из эффективных способов снизить негативные воздействия заморозков на экономику хозяйств - замена одних культур другими. Агрономические сроки позволяют провести такие работы в оптимальном темпе, так как активный период сева продолжается вплоть до начала июня", - отмечают власти.

Общая посевная площадь под урожай 2024 года в Волгоградской области составляет 3,3 млн га.

Прошедший в мае холодный фронт вызвал "холодный стресс" у зерновых и пропашно-технических культур и в Краснодарском крае, сообщает кубанский филиал Россельхозцентра. Это привело к подмерзанию, пожелтению и некрозу листовой массы растений. Особенно это наблюдается в северной зоне края.

Вместе с тем, на фоне других регионов ситуация с яровыми на Кубани выглядит более оптимистично.

"Достаточно теплая погода весной способствовала быстрым темпам сева яровых культур - в текущем году он шел в 1,5-2 раза с опережением к уровню 2023 года. В настоящее время яровые культуры полностью посеяны. Их состояние оценивается как удовлетворительное и хорошее. Заморозки, прошедшие в первой декаде мая в некоторых районах края, особого влияния на яровые посевы не оказали. Незначительно повреждены 0,9 тыс. га сахарной свеклы, кукурузы - 4,9 тыс. га, сои - 0,2 тыс. га, подсолнечника - 1 тыс. га", - пояснили в министерстве сельского хозяйства региона. Яровыми на Кубани засеяно 1,8 млн га.

Состояние некоторых озимых культур все же вызывает обеспокоенность краевых властей.

"Под урожай 2024 года было посеяно около 1,8 млн га озимых зерновых колосовых культур. Погодные условия текущего года оказали своё влияние на темпы развития и состояние посевов, но оно не критичное. Сейчас состояние озимых культур оценивается как хорошее почти на 75% площади, остальная площадь в удовлетворительном состоянии. Обеспокоенность вызывают посевы рапса, так как условия для его перезимовки были не самые благоприятные - сухой сентябрь в некоторых районах не позволил получить дружные всходы и избыточное переувлажнение в пониженных местах рельефа в зимний период", - отметили в министерстве.

"Учитывая складывающуюся ситуацию можно прогнозировать, что к уборке озимых культур урожая 2024 года хозяйства края приступят раньше, чем обычно", - добавили в Минсельхозе Кубани.

Агрохолдинги оценивают потери

Крупнейшие агропредприятия юга отмечают, что заморозки стали "вишенкой на торте", лишь усугубившей состояние сельскохозяйственных культур. Но основной урон был нанесен длительной засухой в весенний период. Все эти факторы скажутся на урожайности зерновых.

"Основные площади гибели и повреждения посевов зерновых культур от заморозков отмечены в областях Центрального федерального округа. Вместе с тем, и на юге заморозки оказали негативное влияние на будущий урожай. Так в предприятиях "Агрокомплекса", расположенных в Ростовской области, площадь гибели и повреждения посевов зерновых колосовых культур - пшеница и ячмень, а также гороха от майских заморозков составляет около 2,5 тыс. га. В Краснодарском крае незначительно подмерз картофель, а также кукуруза, но повреждения не критичные", - сообщил директор по растениеводству "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" Савва Шевель.

"В наших предприятиях, расположенных на юге, более негативно, чем заморозки, сказался на будущем урожае зерновых дефицит осадков весной. Во многих предприятиях продуктивных осадков не было с середины февраля и по настоящее время. На фоне повышенных температур в апреле и дефицита осадков посевы озимых культур развивались в основном за счет осенне-зимних запасов влаги в почве и не получили должного развития", - добавил он.

Генеральный директор ООО "Агрокомплекс Лабинский" (управляет активами концерна "Покровский" по решению Росимущества) Алексей Скоробогатов также отмечает, что на территории Краснодарского края засуха оказала гораздо большее негативное влияние, чем заморозки - последние затронули незначительную часть площадей на границе с Ростовской областью.

"На данный момент в метровом слое почвы отсутствует продуктивная (влага - ИФ) и это сказывается на состоянии всех культур - зерновых, подсолнечника, свеклы", - сообщил Скоробогатов.

При этом по его словам, все посевные и уходовые работы были проведены в срок. Именно соблюдение всех этапов технологий оставляет надежду на получение урожая по верхней прогнозной границе.

"В целом мы ждем снижения урожайности на 10-30% от планового. По самым позитивны прогнозам, урожай зерновых в Краснодарском крае будет на уровне 50 ц/га, масличного подсолнечника - 21-27 ц/га, крупного (кондитерского) подсолнечника - 18-23 ц/га, зерновой кукурузы - 54-70 ц/га, гороха - 20-25 ц/га. Это негативно отразится на рентабельности растениеводства, которая снижается третий год подряд", - добавил он.

Агрохолдинг "Степь" из-за неблагоприятных погодных условий уже пересеял 1 тыс. га посевов сельхозкультур.

"Весенняя засуха и низкие температуры в мае оказали негативное влияние на состояние посевов. Заморозки особенно повлияли на посевы в Ростовской области. В хозяйствах агрохолдинга пересев уже произведен на площади около 1 тыс. га. Также хозяйства готовятся к повторному севу еще 500 га", - сказал генеральный директор "Степи" Андрей Недужко.

Он подчеркнул, что на данный момент рано давать финальный прогноз об объеме погибших растений, а соответственно спрогнозировать валовой сбор.

"На текущий момент невозможно сделать окончательный прогноз об объемах урожая. Однако предварительно можно предположить снижение урожайности на 10% из-за недостатка влаги в почве и низких температур в мае", - пояснил глава холдинга.

Производители обеспокоены и тем, как погодные условия будут складываться далее.

"Еще рано подводить итоги, особенно по зерновым. Имеет значение, какие погодные условия сложатся позже, так как все будет реально понятно ближе к уборке. Скорее всего, пострадавшие площади придется частично пересеивать. Однако это в середине мая возможно не везде и не по всем культурам. Также есть вероятность, что мера (пересев - ИФ) увеличит себестоимость продукции для аграриев, сгладить этот фактор поможет предоставление льготных кредитов на пересев, который сегодня задекларировал Минсельхоз России", - считает директор по IT и инновациям холдинга-экспортера "Доставка морем" Павел Конев.

Он подчеркнул, что даже с корректировками урожая 2024 года хватит для внутренних нужд, но снизится экспорт до уровня предшествующих сезонов.

Заморозки прошлись и по садам

В Крыму наибольшую обеспокоенность вызывает состояние садов и виноградников.

По оперативным данным районных муниципальных образований Республики Крым, в результате воздействия отрицательных температур в ночное время суток пострадало 10 предприятий, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе республики. Общая площадь повреждений составила 553,3 га, доля повреждений - от 10% до 95%.

Наибольшие повреждения - на площади в 420 гектаров пришлись на яблоневые и черешневые сады. Виноградники пострадали на площади 80 га.

Небольшие повреждения в садах неинтенсивного типа зафиксированы и на Кубани, отмечают в краевой Минсельхозе.

"Сады интенсивного и суперинтенсивного типа лучше перенесли неблагоприятные погодные условия. В связи с этим, снижения валового производства плодовых культур в целом по краю не прогнозируется", - добавили в ведомстве.

Сегодня в садах края ведутся работы по защите от вредителей и болезней, нормировке урожая, борьбе с сорной растительностью. На сортах ранних сроков созревания начинается выборочная уборка урожая ягодных и косточковых культур.

ЧС гарантирует страховые выплаты

Введение режима ЧС в регионах позволяет аграриям, чьи культуры серьезно пострадали от непогоды, получить страховые выплаты, отмечают эксперты.

"Введение ЧС на Юге России - важный аспект ведения сельскохозяйственной деятельности. Поскольку именно это положение обеспечит аграриям большую часть страховых выплат. Наиболее частые страховые случаи в Ростовской области связаны с засухой и недостатком влаги в почве. При этом самым доступным продуктом является страховка от чрезвычайных случаев, именно она для покрытия требуется официальное объявление соответствующего режима", - пояснил директор по IT и инновациям холдинга-экспортера "Доставка морем" Павел Конев.

В Минсельхозе Волгоградской области добавили, что режим ЧС также создает условия для предоставления более гибких условий по договорам займа, лизинга.

По данным местных властей, в Ростовской области застраховано порядка 1 млн га сельхозкультур, в Краснодарском крае - более 800 тыс. га, в Волгоградской - 614 тыс. га.

"Для получения выплат муниципалитеты должны направить в министерство сельского хозяйства и продовольствия области документы, обосновывающие размер материального ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате заморозков. Вопросы о необходимости пересева сельхозплощадей будут решаться после получения докладов от всех муниципальных образований Ростовской области", - пояснил замгубернатора Ростовской области Рачаловский.