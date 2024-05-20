Минсельхоз РФ распределил часть дополнительной квоты на экспорт зерна

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ распределил между зернотрейдерами часть дополнительной квоты на экспорт зерна.

Как сообщает ведомство, определены обладатели квот в объеме 79 372,8 тонны зерна.

Остаток дополнительной части квоты, по данным на 20 мая, составляет 659 773,4 тонны.

Дополнительная часть предоставляется на основании заявления от организации, которая уже имеет основную часть квоты на экспорт зерновых. При этом ее объем для экспортера не может превышать 70% от размера основной части, полученной им ранее.

Как сообщалось, с 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть (90%) распределена, как и раньше, по историческому принципу в феврале между 261 компанией. Размер дополнительной квоты в этом году состоит из двух частей. Первая включает в себя 10% от общего объема основной части квоты, вторая сформирована с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот.

В этом году (с 15 февраля по 30 июня) тарифная квота на экспорт зерна составляет 29 млн тонн. В конце декабря она сначала была установлена в объеме 24 млн тонн, затем правительство увеличило ее еще на 5 млн тонн.