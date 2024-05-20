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Минсельхоз РФ распределил часть дополнительной квоты на экспорт зерна

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ распределил между зернотрейдерами часть дополнительной квоты на экспорт зерна.

Как сообщает ведомство, определены обладатели квот в объеме 79 372,8 тонны зерна.

Остаток дополнительной части квоты, по данным на 20 мая, составляет 659 773,4 тонны.

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Дополнительная часть предоставляется на основании заявления от организации, которая уже имеет основную часть квоты на экспорт зерновых. При этом ее объем для экспортера не может превышать 70% от размера основной части, полученной им ранее.

Как сообщалось, с 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть (90%) распределена, как и раньше, по историческому принципу в феврале между 261 компанией. Размер дополнительной квоты в этом году состоит из двух частей. Первая включает в себя 10% от общего объема основной части квоты, вторая сформирована с учетом добровольных отказов от распределенных размеров основной части квот.

В этом году (с 15 февраля по 30 июня) тарифная квота на экспорт зерна составляет 29 млн тонн. В конце декабря она сначала была установлена в объеме 24 млн тонн, затем правительство увеличило ее еще на 5 млн тонн.

Минсельхоз РФ
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