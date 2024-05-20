Экспорт СПГ из России в Китай в марте достиг максимума за 8 месяцев

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Поставки сниженного природного газа в Китай в марте 2024 года выросли почти на треть. В том числе экспорт СПГ из России достиг максимума за последние восемь месяцев, сообщается в сводке Главного таможенного управления КНР.

Рост экономики и энергопотребления Китая является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка.

СПГ

Китай активно наращивает импорт сжиженного природного газа, являясь крупнейшим его покупателем на планете. В марте 2024 года импорт вырос на 31% - до 6,221 млн тонн, или 8,09 млрд куб. м.

Крупнейшими поставщиками были Австралия (2,813 млрд куб. м, +44%) и Катар (1,963 млрд куб. м, +23%).

Поставки из России выросли по отношению к уровню годовой давности на 47% до 1,013 млрд куб. м, или 779 тыс. тонн. Это максимальный уровень за последние восемь месяцев. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Объем реэкспорта сжиженного природного газа составил 33 тыс. тонн, или 0,5% от объема полученного СПГ. Вот уже три месяца Китай не перепродает ни одной крупнотоннажной партии, вся экспортная активность укладывается в рамки операций дистрибуции или бункеровки.

Привлекательность операций по перепродаже на спотовом рынке могла упасть в результате снижения цен на рынке. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в марте 2024 года чуть вырос - до $326 за тысячу кубометров после $314 в феврале.

Газопроводы

По трубопроводам суммарно Китай в марте 2024 года импортировал 5,298 млрд куб. м природного газа, что на 3% меньше, чем за март 2023 года (5,476 млрд куб. м). Причина такой динамики техническая – в этом году профилактические работы на российско-китайском газопроводе "Сила Сибири" были назначены на чуть более ранний срок. В этом году недельный плановый останов полностью пришелся на март, а год назад проходил в конце марта - начале апреля.

Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки туркменского газа находились вблизи технических максимумов – 2,8 млрд куб. м (около 90 млн куб. м в сутки).

Экспорт из Узбекистана хоть и отличается от нуля (в феврале поток полностью останавливался), но пока остается на символическом уровне. Также сократились поставки из Казахстана и Мьянмы.